Уэйн Гретцки: Готов платить 99 долларов за билет, чтобы посмотреть на Овечкина и Кросби

Лучший снайпер, ассистент и бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки заявил, что доволен ростом мастерства игроков лиги.

«Комиссионер, Ассоциация игроков, сами хоккеисты отлично поработали. Мы растем, мы становимся сильнее. Есть игроки, молодые ребята, Тэйвз и Стэмкос. И они очень приятные люди.

Готов ли я платить 99 долларов за билет? За то, чтобы посмотреть на Кросби или Овечкина – да. Эти ребята стоят того», – сказал Гретцки в передаче телеканала HBO Any Given Wednesday with Bill Simmons.

Напомним, Гретцки четыре раза выигрывал Кубок Стэнли в составе «Эдмонтона». За свою карьеру он набрал 2857 (894+1963) очков.