Уэйн Гретцки: Готов платить 99 долларов за билет, чтобы посмотреть на Овечкина и Кросби
Лучший снайпер, ассистент
и бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки заявил, что доволен ростом мастерства
игроков лиги.
«Комиссионер, Ассоциация игроков, сами хоккеисты отлично поработали. Мы растем, мы становимся сильнее. Есть игроки, молодые ребята, Тэйвз и Стэмкос. И они очень приятные люди.
Готов ли я платить 99 долларов за билет? За то, чтобы посмотреть на Кросби или Овечкина – да. Эти ребята стоят того», – сказал Гретцки в передаче телеканала HBO Any Given Wednesday with Bill Simmons.
Напомним, Гретцки четыре раза выигрывал Кубок Стэнли в составе «Эдмонтона». За свою карьеру он набрал 2857 (894+1963) очков.
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