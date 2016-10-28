Фернандо Алонсо: Ничего не знаю об уходе Денниса
Двукратный чемпион мира, пилот «Макларена» Фернандо Алонсо прокомментировал слухи о том, что Рон Деннис может покинуть пост председателя команды. Он сказал, что ему об этом ничего неизвестно.
«Я прочитал то же самое,
что и вы. В течение последних трех-четырех недель мы были плотно заняты
гонками. Либо между этапами в Мексике и Бразилии, либо после Абу-Даби мы сядем
и поговорим с командой, чтобы узнать, что происходит на самом деле. Сейчас мне
особо нечего сказать.
Очевидно, что Рон является
частью «Макларена», а «Макларен» является частью Рона. Так было всегда. Для
начала нужно понять, как именно обстоит ситуация. Если действительно намечаются
изменения, то я не знаю точно, в чем будут они заключаться», - цитирует Алонсо Autosport.
Ранее появилась информация,
что 69-летний британец не планирует продлевать контракт, действие которого
истекает в конце этого года, однако при этом он сохранит 25% акций McLaren
Group.