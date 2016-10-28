Фернандо Алонсо: Ничего не знаю об уходе Денниса

Двукратный чемпион мира, пилот «Макларена» Фернандо Алонсо прокомментировал слухи о том, что Рон Деннис может покинуть пост председателя команды. Он сказал, что ему об этом ничего неизвестно.

«Я прочитал то же самое, что и вы. В течение последних трех-четырех недель мы были плотно заняты гонками. Либо между этапами в Мексике и Бразилии, либо после Абу-Даби мы сядем и поговорим с командой, чтобы узнать, что происходит на самом деле. Сейчас мне особо нечего сказать.

Очевидно, что Рон является частью «Макларена», а «Макларен» является частью Рона. Так было всегда. Для начала нужно понять, как именно обстоит ситуация. Если действительно намечаются изменения, то я не знаю точно, в чем будут они заключаться», - цитирует Алонсо Autosport.

Ранее появилась информация, что 69-летний британец не планирует продлевать контракт, действие которого истекает в конце этого года, однако при этом он сохранит 25% акций McLaren Group.