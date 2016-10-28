Шейн Карвин: Rizin FF может затмить UFC

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе американец Шейн Карвин считает, что промоутерская компания Rizin FF может затмить по популярности UFC.

«Рад вернуться в ММА и подписать соглашение с Rizin FF. Хочу, чтобы этот промоушен затмил UFC. Rizin это Pride 2.0», - цитирует Карвина mmajunkie.com.

Напомним, что на днях Карвин подписал контракт с японским промоушен. Его дебют в организации должен состояться 29 декабря в рамках Гран-при в открытом весе.