«Спартак» обыграл ЦСКА в матче молодежных команд

Матч 12-го тура молодежного первенства России между «Спартаком» и ЦСКА завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу красно-белых.

Дубль в составе победителей сделал Артем Мамин, который отличился на 17 и 28 минутах. На 29 минуте ответный мяч забил Константин Кучаев. На 75-й минуте Тимур Жамалетдинов мог сравнять счет, но не реализовал пенальти.

ЦСКА остается на первом месте с 28 очками. У «Спартака» 23 очка и четвертое место. Sovsport.ru вел текстовую трансляцию матча.

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12-й тур