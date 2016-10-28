«Спартак» обыграл ЦСКА в матче молодежных команд
Матч 12-го тура молодежного
первенства России между «Спартаком» и ЦСКА завершился победой хозяев. Итоговый
счет матча – 2:1 в пользу красно-белых.
Дубль в составе победителей
сделал Артем Мамин, который отличился на 17 и 28 минутах. На 29 минуте ответный
мяч забил Константин Кучаев. На 75-й минуте Тимур Жамалетдинов мог сравнять счет,
но не реализовал пенальти.
ЦСКА остается на первом месте с
28 очками. У «Спартака» 23 очка и четвертое место. Sovsport.ru вел текстовую трансляцию матча.
Молодежное первенство
12-й тур
Матч
Место и дата
29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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