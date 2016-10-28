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Антон Пушков: У «Зенита» есть все, чтобы пробиться в Евролигу

Источник:  Радио «Зенит»Комментарии

Центровой «Зенита» Антон Пушков поделился мнением о шансах команды выйти по итогам сезона в Евролигу.

- В этом сезоне перед «Зенитом» стоит задача попасть в Евролигу. Команда готова сделать такой серьезный шаг?
- Мы не сильно это обсуждаем в команде. Задача поставлена руководством, а мы должны ее выполнять. Под эти цели подбирался коллектив. У «Зенита» большой потенциал. Считаю, мы имеем все, чтобы добиться этой цели.

- Попасть в Евролигу можно и выиграв Еврокубок. У вас подобный опыт есть. В 2012 году с «Химками» принимали участие в финальном матче. Нынешний «Зенит» способен выиграть этот трофей?
- Повторюсь, у «Зенита» есть все шансы. Игра покажет, - сказал Пушков в интервью «Радио «Зенит».

Напомним, «Зенит» проводит третий сезон в Единой лиге ВТБ. По итогам чемпионата-2015/2016 подопечные Василия Карасева завоевали бронзовые медали. 

В сезоне 2016/2017 петербургская команда после трех матчей в Единой лиге занимает второе место, имея в активе три победы. В Кубке Европы зенитовцы стартовали с победы над «Баварией» (80:77) и поражения от «Мурсии» (83:85 ОТ).

Ближайший матч в Еврокубке «Зенит» проведет 2 ноября дома против «Будучности». В Единой лиге ВТБ петербургская команда 30 октября примет в СК «Юбилейный» рижский ВЭФ. 

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