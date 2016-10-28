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Гаэль Клиши: У Компани нет травмы, и это самое главное

Источник:  Sky SportsКомментарии

Защитник «Манчестер Сити» Гаэль Клиши заявил, что капитан «горожан» Венсан Компани продолжает оставаться важным игроком для команды.

«Винни – очень значимый игрок для нас. Не стоит переживать из-за его замены. Он был травмирован некоторое время назад и провел 80 минут за три дня до этого. Это было благоразумно с его стороны – избежать новой травмы.

Когда выбывает игрок такого уровня, необходимо перестраиваться. Но у нашей команды хватает качества, чтобы продолжать показывать хорошую игру. С ним все в порядке, у него нет травмы, и это самое главное» – приводит Sky Sports слова Клиши.

Напомним, Клиши заменил Компани в перерыве матча Кубка лиги с «Манчестер Юнайтед».

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