Ярослав «pashaBiceps» Ярзабковски: «Я человек, у которого берут больше всего допинг-проб в киберспорте»

Игрок команды Virtus.Pro Ярослав «pashaBiceps» Ярзабковски в интервью сyber.sports.ru поделился мнением об атмосфере в разных странах и о допинг-контроле в киберспорте.



- Расскажи мне, новичку, в каких странах на киберспорте самая крутая атмосфера?



– У меня есть три любимых места. Для начала – Польша. Польские фанаты киберспорта по сути такие же, как польские футбольные фанаты. Может быть, чуть моложе и не дерутся, а в остальном – все то же самое. Они громкие, они поют, они кричат «Буууууууу», чтобы вывести из себя соперника. Я слышал, что многие киберспортсмены боятся приезжать в Польшу: вроде как там опасно на трибунах. Ничего опасного: фаны – отличные, атмосфера – супер.



Второе – Россия. Может, атмосфера не как в Польше. Но они всегда с нами. Иногда такое ощущение, что они играют вместе с нами.



Третья – Америка. Там знают, как сделать крутое шоу.



Кстати, еще о Польше. В Катовице мы как-то выступали при 17 тысячах зрителей, это было отлично. Но я уверен: если сейчас провести турнир на Национальном стадионе в Варшаве, 50 тысяч человек он легко соберет. Я серьезно: киберспорт в Польше невероятно популярен, причем интересуются люди, которым за 50. Простой пример. Мой тесть перед тем, как я присоединился к их семье, всегда надо мной смеялся. «Что это за парень за компьютером? – спрашивал он свою дочь. – Он же так и останется за компьютером, а работать будешь только ты». Сейчас ему 65 лет и он знает об игре все – моих соперников, моих партнеров. После каждого матча он пишет мне смс, анализирует игру и поддерживает.



- Когда и почему ты решил стать качком?



– Всю свою жизнь я так или иначе был в спорте. Но в моей жизни был период, когда я целый год провел перед компьютером и вообще не тренировался. В конце того года я встал на весы и ужаснулся: 125 кг. Не иметь работы, жрать все подряд и играть в игры – лучший способ растолстеть. «Окей, самое время что-то поменять». Первым делом я записался в ММА-клуб – нигде нет такого кардио, как там.

Первые пару недель я блевал после каждой тренировки. Если ты дерешься в школе, уже через 20-30 секунд ты не можешь дышать – представьте, что с тобой происходит после 2-3-минутной драки. В общем, вес я стал терять очень быстро.



Помню, мой большой турнир в 2009 году был в Китае. Я тогда весил сильно больше «сотни», китайцы смотрели на меня как на гориллу.



- Ты занимаешься ММА до сих пор?



– Иногда я занимаюсь боксом. Миксфайт нам запрещен, потому что там легко повредить руки. Руки мы обязаны беречь, потому что наши пальцы – наше золото.



- Невозможно иметь такую бицуху и не есть стереоиды.



– Так говорят те, кто никогда не пробовал спорт. Кто пробовал – знает, что такое возможно. Люди, которые сидят на диване и вообще не выходят из дома, говорят: стероиды! Раньше я тоже сидел дома и был толстым…



- Так ты ешь стероиды?

