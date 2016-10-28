Радванска обыграла Плишкову и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA
Матч групповой стадии
Итогового турнира WTA между полячкой Агнешкой Радванской и чешкой
Каролиной Плишковой завершился победой польской теннисистки. Итоговый счет
матча - 7:5, 6:3 в пользу Радванской.
Радванска сделала два эйса
при трех двойных ошибках, Плишкова – шесть эйсов и две двойные ошибки. Таким
образом, Радванска вышла в полуфинал, где сыграет с немкой Анжелик Кербер. Во
втором полуфинале сыграют россиянка Светлана Кузнецова и словачка Доминика
Цибулкова.
Итоговый турнир WTA
Сингапур
Закрытые корты
Покрытие: хард
Призовой фонд: 7 000 000
долларов
Белая группа. 3-й тур
Матч
Радванска А. (Польша) - Плишкова К. (Чехия) - 7:5, 6:3
Место и дата
28 октября 14:30, , Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически