Радванска обыграла Плишкову и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

Доминика Цибулкова: Круто, что когда была нужна победа в двух сетах, я ее добилась

Восьмая ракетка мира Доминика Цибулкова прокомментировала победу над Симоной Халеп из Румынии (6:3, 7:6 (7:5)), которая позволила ей выйти в полуфинал Итогового турнира года в WTA.