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Радванска обыграла Плишкову и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч групповой стадии Итогового турнира WTA между полячкой Агнешкой Радванской и чешкой Каролиной Плишковой завершился победой польской теннисистки. Итоговый счет матча - 7:5, 6:3 в пользу Радванской.

Радванска сделала два эйса при трех двойных ошибках, Плишкова – шесть эйсов и две двойные ошибки. Таким образом, Радванска вышла в полуфинал, где сыграет с немкой Анжелик Кербер. Во втором полуфинале сыграют россиянка Светлана Кузнецова и словачка Доминика Цибулкова.

Итоговый турнир WTA

Сингапур

Закрытые корты

Покрытие: хард

Призовой фонд: 7 000 000 долларов

Белая группа. 3-й тур

Матч

Радванска А. (Польша) - Плишкова К. (Чехия) - 7:5, 6:3

Место и дата

28 октября 14:30, , Онлайн-трансляция

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