Кен Хичкок: Одни голевые моменты победы не принесут, надо забивать

Главный тренер «Сент-Луиса» Кен Хичкок подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (1:2 Б).

«Эта игра была похожа на последние четыре-пять матчей, которые мы сыграли. Мы играли хорошо, создали много моментов, но не реализовали их. Так что нам надо работать, надо посмотреть на сочетания, на то, что у нас получается, а что – нет, понять, в чем нам надо прибавить. Одни голевые моменты победы не принесут. Надо забивать», – приводит слова Хичкока официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Сент-Луис» занимает четвертое место в Западной конференции, набрав десять очков в восьми матчах.

Следующий матч «блюзмены» проведут в субботу дома с «Лос-Анджелесом».