Кен Хичкок: Одни голевые моменты победы не принесут, надо забивать
Главный тренер «Сент-Луиса»
Кен Хичкок подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (1:2 Б).
«Эта игра была похожа на последние четыре-пять матчей, которые мы сыграли. Мы играли хорошо, создали много моментов, но не реализовали их. Так что нам надо работать, надо посмотреть на сочетания, на то, что у нас получается, а что – нет, понять, в чем нам надо прибавить. Одни голевые моменты победы не принесут. Надо забивать», – приводит слова Хичкока официальный сайт НХЛ.
Напомним, «Сент-Луис» занимает четвертое место в Западной конференции, набрав десять очков в восьми матчах.
Следующий матч «блюзмены» проведут в субботу дома с «Лос-Анджелесом».
Матч
Сент-Луис - Детройт - 1:2 Б. (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Шаттенкирк (Берглунд), 22:31 (1:0). Нильсен (Хелм, Марченко), 33:54 (1:1).
Победный буллит:
Зеттерберг - 1:2.
Место и дата
28 октября 03:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция