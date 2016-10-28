Даниэль Риккардо: Консерватизм «Мерседеса» может пойти нам на пользу в Мексике
Пилот команды «Ред Булл»
Даниэль Риккардо поделился ожиданиями от Гран-при Мексики. Он отметил, что
надеется на консервативный подход «Мерседеса».
«В последних гонках они были немного консервативны, и я не знаю, какую роль это сыграет на Гран-при Мексики. Если они вновь будут консервативны, то это пойдет нам на пользу. Я знаю, что мы прибавили по сравнению с прошлым годом [в скорости вращения турбины], но не знаю, удастся ли нам осложнить жизнь «Мерседесу», - цитирует Риккардо Autosport.
Сегодня на Гран-при Мексики
пройдут две свободные практики. Гонка состоится в воскресенье.
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