Даниэль Риккардо: Консерватизм «Мерседеса» может пойти нам на пользу в Мексике

Пилот команды «Ред Булл» Даниэль Риккардо поделился ожиданиями от Гран-при Мексики. Он отметил, что надеется на консервативный подход «Мерседеса».

«В последних гонках они были немного консервативны, и я не знаю, какую роль это сыграет на Гран-при Мексики. Если они вновь будут консервативны, то это пойдет нам на пользу. Я знаю, что мы прибавили по сравнению с прошлым годом [в скорости вращения турбины], но не знаю, удастся ли нам осложнить жизнь «Мерседесу», - цитирует Риккардо Autosport.

Сегодня на Гран-при Мексики пройдут две свободные практики. Гонка состоится в воскресенье.