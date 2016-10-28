Замминистра спорта: В ближайшее время увидим прорывы в отношении ВФЛА и ФТАР

Заместитель министра спорта России Павел Новиков рассказал о работе министерства по восстановлению членства российских федераций в ИААФ (Международная ассоциация легкоатлетических федерация) и IWF (Международная федерация тяжелой атлетики).

«Павел Анатольевич (Колобков, новый глава министерства спорта) был в курсе всех этих историй (взаимоотношений России и WADA), работая заместителем министра. Эта работа никоим образом не приостанавливалась, она продолжается в том же русле, в котором велась. Тем более что преемственность той политики, которую вел Виталий Мутко, существует в Минспорте и сейчас. Между двумя руководителями есть понимание, работа продолжается. И, я так думаю, в ближайшее время увидим прорывы, как в отношении ВФЛА (Всероссийская федерация легкой атлетики), так и в отношении ФТАР (Федерация тяжелой атлетики России)», – приводит «Р-Спорт» слова Новикова.

Напомним, ИААФ и IWF не допустили российских спортсменов до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро из-за нарушений допинговых правил.