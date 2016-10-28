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Молодежное первенство. 12-й тур. «Амкар» уступил «Ростову», «Спартак» обыграл ЦСКА и другие матчи

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Результаты матчей 12-го тура молодежного первенства России.

Матч

Амкар (мол) - Ростов (мол) - 1:2 (1:0)

Голы

Парамонов Е. 10 (1:0). Соловьёв 63 (1:1). Соболь 64 (1:2).

Состав

Амкар (мол): Красильников, Черенчиков, Бурков, Ромащенко, Вазитдинов, Гусейнов, Хурцидзе, Парамонов Е., Чухланцев, Филиппов, Гооге

Ростов (мол): Гошев, Тананеев, Христис, Забродин, Соболь, Ходунов, Шаповалов, Кондрюков, Нескоромный, Захаров, Сиденко

Место и дата

28 октября 13:00, Звезда, Онлайн-трансляция

Матч

Спартак (мол) - ЦСКА (мол) - 2:1 (2:1)

Голы

Мамин 17 (1:0). Мамин 28 (2:0). Кучаев 29 (2:1).

Состав

Спартак (мол): Максименко, Миронов, Красильниченко (Щербаков, 89), Рассказов, Мамин, Полубояринов, Цыганков, Ломовицкий (Никулин, 84), Синодзука (Бакаев С., 76), Пантелеев (Горовых, 82), Руденко (Бабаев, 62)

ЦСКА (мол): Овчинников, Кривулькин, Алибеков, Маклаков, Кучаев, Хосонов, Леонов, Олейников, Пухов (Ферапонтов, 50), Титов, Жамалетдинов

Незабитые пенальти

Жамалетдинов (ЦСКА (мол)), 75

Предупреждения:

Руденко, 42; Ломовицкий, 83; Бакаев С., 90; Максименко, 90 - Хосонов, 44

Место и дата

28 октября 14:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Текстовая трансляция

Матч

Анжи (мол) - Краснодар (мол)

Место и дата

29 октября 12:00, Анжи-Арена, резервное поле, Онлайн-трансляция

Матч

Арсенал (мол) - Уфа (мол)

Место и дата

29 октября 13:00, ДЮСШ «Арсенал», Онлайн-трансляция

Матч

Зенит (мол) - Терек (мол)

Место и дата

29 октября 13:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

Матч

Урал (мол) - Томь (мол)

Место и дата

29 октября 17:00, Спортбаза Божовия, Онлайн-трансляция

Матч

Рубин (мол) - Локомотив (мол)

Место и дата

30 октября 14:00, Рубин, Онлайн-трансляция

Матч

Оренбург (мол) - Крылья Советов (мол)

Место и дата

30 октября 14:00, , Онлайн-трансляция

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