Молодежное первенство. 12-й тур. «Амкар» уступил «Ростову», «Спартак» обыграл ЦСКА и другие матчи
Результаты матчей 12-го тура молодежного первенства России.
Матч
Амкар (мол) - Ростов (мол) - 1:2 (1:0)
Голы
Парамонов Е. 10 (1:0). Соловьёв 63 (1:1). Соболь 64 (1:2).
Состав
Амкар (мол): Красильников, Черенчиков, Бурков, Ромащенко, Вазитдинов, Гусейнов, Хурцидзе, Парамонов Е., Чухланцев, Филиппов, Гооге
Ростов (мол): Гошев, Тананеев, Христис, Забродин, Соболь, Ходунов, Шаповалов, Кондрюков, Нескоромный, Захаров, Сиденко
Место и дата
28 октября 13:00, Звезда, Онлайн-трансляция
Матч
Спартак (мол) - ЦСКА (мол) - 2:1 (2:1)
Голы
Мамин 17 (1:0). Мамин 28 (2:0). Кучаев 29 (2:1).
Состав
Спартак (мол): Максименко, Миронов, Красильниченко (Щербаков, 89), Рассказов, Мамин, Полубояринов, Цыганков, Ломовицкий (Никулин, 84), Синодзука (Бакаев С., 76), Пантелеев (Горовых, 82), Руденко (Бабаев, 62)
ЦСКА (мол): Овчинников, Кривулькин, Алибеков, Маклаков, Кучаев, Хосонов, Леонов, Олейников, Пухов (Ферапонтов, 50), Титов, Жамалетдинов
Незабитые пенальти
Жамалетдинов (ЦСКА (мол)), 75
Предупреждения:
Руденко, 42; Ломовицкий, 83; Бакаев С., 90; Максименко, 90 - Хосонов, 44
Место и дата
28 октября 14:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
29 октября 12:00, Анжи-Арена, резервное поле, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
29 октября 13:00, ДЮСШ «Арсенал», Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
29 октября 13:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
29 октября 17:00, Спортбаза Божовия, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
30 октября 14:00, Рубин, Онлайн-трансляция
Матч
Оренбург (мол) - Крылья Советов (мол)
Место и дата
30 октября 14:00, , Онлайн-трансляция