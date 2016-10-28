Ярмоленко пропустит матч Лиги чемпионов с «Бенфикой» из-за травмы
Полузащитник киевского «Динамо»
Андрей Ярмоленко пропустит матч с «Бенфикой» в Лиге чемпионов. Футболист
получил травму.
Как сообщает Sport Arena
со ссылкой на украинский телеканал «Футбол 1», у
футболиста надрыв боковой связки колена. Он выбыл на 8-10 дней. Таким образом,
хавбек пропустит матч с «Бенфикой» в Лиге чемпионов и матчи с «Карпатами» и «Днепром»
в чемпионате Украины.
В нынешнем сезоне 27-летний
Андрей Ярмоленко провел 12 матчей за «Динамо» и забил два мяча при одной
голевой передаче.
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