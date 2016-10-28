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Ярмоленко пропустит матч Лиги чемпионов с «Бенфикой» из-за травмы

Источник:  Sport ArenaКомментарии

Полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко пропустит матч с «Бенфикой» в Лиге чемпионов. Футболист получил травму.

Как сообщает Sport Arena со ссылкой на украинский телеканал «Футбол 1», у футболиста надрыв боковой связки колена. Он выбыл на 8-10 дней. Таким образом, хавбек пропустит матч с «Бенфикой» в Лиге чемпионов и матчи с «Карпатами» и «Днепром» в чемпионате Украины.

В нынешнем сезоне 27-летний Андрей Ярмоленко провел 12 матчей за «Динамо» и забил два мяча при одной голевой передаче.

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