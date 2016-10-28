Мидзутани – новый лидер «Факела-Газпрома»

Трехкратный победитель мужской Лиги чемпионов ЕТТУ оренбургский «Факел-Газпром» выиграл и второй матч группового этапа главного клубного турнира Европы по настольному теннису.

Вчера в гостях он победил немецкий «Либхерр Оксенхаузен» - 3:1. Главным героем встречи стал новобранец команды бронзовый призер Олимпиады в Рио японец Юн Мидзутани, выигравший обе встречи: у Уго Кальдерано – 3:1 и Симона Гози – 3:2. Еще одно очко принес неувядающий белорус Владимир Самосонов, взявший верх на молодым и перспективным поляком Якубом Диясом – 3:2.

Надо отметить, что в этом сезоне цвета «Факела-Газпрома» защищают три теннисиста, входящие в «десятку» мирового рейтинга. Однако экс-чемпион Европы немец Дмитрий Овчаров никак не может после травмы набрать форму, проигрывая один турнир за другим. В матче с «Оксенхаузеном», он также уступил Гози – 2:3, показав очень нестабильную игру.

Кроме клуба из Оренбурга в мужской Лиге чемпионов выступает наш УГМК. В стартовой встрече команда из Верхней Пышмы обыграла в упорной борьбе польский «Уния Гданьск» - 3:2. Сегодня 28 октября в гостях УГМК постарается взять верх над действующим победителем Лиги чемпионов французским «Понтуаз Сержи». Матч начнется в 21.00 по московскому времени.

В женском турнире российских клубов нет, но есть представитель. За венгерский «Сексард» выступает лидер российской сборной Полина Михайлова. Сегодня в группе С «Сексард» дома сразится с турецкой «Бурсой», в составе которой в прошлом сезоне Михайлова выиграла кубок ЕТТУ. Теннисистки выйдут к столу в 19.00 мск.