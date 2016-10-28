Дмитрий Гунько: Говорить игрокам «Спартака» о настрое на ЦСКА - значит их унизить

Главный тренер дубля «Спартака» Дмитрий Гунько поделился впечатлениями от матча с ЦСКА.

- Я ребятам сегодня сказал, что говорить им о настрое сегодня – это их унизить. Потому что ребята без лишних слов понимают, что такое дерби. Поэтому сегодня я ничего не говорил про ЦСКА и так далее. У них есть это еще со времени игр в Академии. Тем более, журналисты ежедневно подогревают это, становится интересно, и игры с ЦСКА идут особняком.

Мы знали, как будет играть ЦСКА. Думаю, они по праву занимают первое место в нашей лиге, команда очень хорошая и сыгранная, и в этом их преимущество, - передает слова Гунько «Р-Спорт».

Напомним, матч 12-го тура молодежного первенства России между «Спартаком» и ЦСКА завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу красно-белых.

После этой игры ЦСКА, набрав 28 очков, возглавляет турнирную таблицу молодежного первенства. У «Спартака» 23 очка и четвертое место.