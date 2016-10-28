Игра в футбол укрепляет кости и мышцы

Занятия футболом полезны для здоровья. В частности, этот вид спорта помогает укрепить мышцы и повышает общий тонус.



Играя, вы постоянно передвигаетесь по полю, боретесь, маневрируете. Этот вид спорта поддерживает общий тонус ваших мышц. Новые результаты проведенного комплексного исследования показали, что у людей, которые занимаются футболом, укрепляются кости, в результате чего уменьшается риск заболеть их истончением — эта болезнь под названием «остеопороз».

Так как футбол содержит в себе бег, ходьбу и постоянное маневрирование в беге — улучшается работа сердца, снижается кровяное давление. В связи с этим уменьшается риск проявления проблем с сердцем.

Футбол полезен для тех, кто недоволен своим весом. 45 минут в качестве полевого игрока (или судьи) помогут вам сбросить около 350 калорий.

Футбол развивает ловкость, баланс и координацию тела, так как вы постоянно работаете в движении, перемещаетесь с одной половины поля на другую, делаете обводки, меняете скорость. Кроме того, он поднимает настроение (если, конечно, вы не постоянно проигрываете) и улучшает сон.