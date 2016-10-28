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Дмитрий Булыкин: У Дзюбы есть несколько лет, чтобы превзойти меня

Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

- Недавно Александр Ширко, сравнивая себя и Зе Луиша, признал себя лучшим. А кто лучше - вы или Дзюба?
- Мы одноплановые футболисты, многого добились: как на клубном уровне, так и на уровне сборной. И скажем так, у нас одинаковые взгляды на жизнь. Только Артем не играл в Европе.

- То есть пока вы равны.
- Кубок он брал, в «Клуб 100» вошел. Чтобы превзойти меня, нужно стать чемпионом и поиграть за границей. На это у Артема есть еще несколько лет. Все в его руках, - приводит слова Булыкина «Спорт-Экспресс».

Напомним, Дзюба выступает в составе «Зенита» с лета 2015 года. Форвард провел 45 игр в чемпионатах России, в которых забил 20 голов. Нападающий дважды завоевывал Кубок России в составе «Ростова» и «Зенита», а также стал обладателем Суперкубка России.

В матче 1/8 финала Кубка России «Зенит» уступил «Анжи» со счетом 0:4. Во втором тайме вратарь Михаил Кержаков получил красную карточку. Его место занял Юрий Лодыгин, который пропустил три мяча. 

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