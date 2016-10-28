200 болельщиков получат пожизненный запрет посещать матчи «Вест Хэма» за инциденты на игре с «Челси»

«Вест Хэм» намерен принять суровые меры против некоторых болельщиков. Причина – их поведение в матче Кубка английской лиги против «Челси» (2:1).

Как сообщает The Guardian, 200 болельщикам «Вест Хэм» намерен запретить посещать их матчи пожизненно. Это касается тех, кто нарушал порядок на игре с «Челси». Несмотря на серьезные меры безопасности, во время игры все же произошли некоторые инциденты. В частности, болельщики вырывали и бросали сидения, бутылки, монеты.

В клубе обеспокоены такими событиями и хотят запретить всем нарушителям доступ на стадион. Сейчас в «Вест Хэме» просматривают видеозапись и устанавливают всех виновников, которых, по предварительным подсчетам, около 200. До этого 23 болельщикам уже был закрыт доступ на стадион «молотобойцев» за нарушения на других матчах.