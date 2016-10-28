Александр Свитов: Мы же не отдыхать будем в перерыве на Евротур

Капитан «Ак Барса» Александр Свитов рассказал о планах команды на время паузы в чемпионате КХЛ, связанной с проведением первого этапа Еврохоккейтура.

За короткое время провели почти половину игр. Немного неожиданно было такое. Справляемся, как видите. Результат есть. Бывают продолжительные перелеты, но восстанавливаемся и вроде бы делаем то, что от нас требуют.



- С чем связан прогресс «Ак Барса» в игре по сравнению с прошлым годом?

- Не всегда же выигрывать. Создаём моменты, реализуем, забиваем голы. Наверное, от этого и результат.

- Как оцените взаимодействие с Азеведо и Лукояновым?

- Отличное взаимодействие. Какая разница с кем играть? С кем тренер ставит, с теми стараемся наладит взаимодействие. Сыгранность придет.



Тренировочный процесс будет продолжаться, мы же не отдыхать будем в перерыве на Евротур. Будем держать себя в тонусе, - передает слова Свитова пресс-служба «Ак Барса».

Напомним, после 28 матчей регулярного чемпионата в активе хоккеистов «Ак Барса» 55 набранных очков и первое место в Восточной конференции.