Александр Свитов: Мы же не отдыхать будем в перерыве на Евротур
Капитан «Ак Барса» Александр Свитов рассказал о планах команды на время паузы в чемпионате КХЛ, связанной с проведением первого этапа Еврохоккейтура.
За короткое время провели почти половину
игр. Немного неожиданно было такое.
Справляемся, как видите. Результат есть.
Бывают продолжительные перелеты, но
восстанавливаемся и вроде бы делаем
то, что от нас требуют.
- С чем связан прогресс «Ак Барса» в игре по сравнению с прошлым годом?
- Не всегда же выигрывать. Создаём моменты, реализуем, забиваем голы. Наверное, от этого и результат.
- Как оцените взаимодействие с Азеведо
и Лукояновым?
- Отличное взаимодействие. Какая разница с кем играть? С кем тренер ставит, с теми стараемся наладит взаимодействие. Сыгранность придет.
Тренировочный процесс будет продолжаться, мы же не отдыхать будем в перерыве на Евротур. Будем держать себя в тонусе, - передает слова Свитова пресс-служба «Ак Барса».
Напомним, после 28 матчей регулярного чемпионата в активе хоккеистов «Ак Барса» 55 набранных очков и первое место в Восточной конференции.