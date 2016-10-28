Зинэтула Билялетдинов: Постараемся правильно сработать во время паузы

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал о планах команды на время паузы в чемпионате КХЛ, связанной с проведением первого этапа Еврохоккейтура.

- Предстоящая пауза поможет команде или хотелось бы продолжать играть?

- Это могут показать только игры. Мы постараемся правильно сработать за эту неделю, чтобы ничего не нарушить, а наоборот улучшить.

- Тем не менее, чувствуется необходимость взять паузу?

- Не только я считаю, что мы за короткий срок сыграли пол чемпионата. Пауза необходима для того, чтобы ребята смогли отдохнуть, побыть дома немного. В то же время поработаем над определенными элементами, - передает слова Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса».

Напомним, после 28 матчей регулярного чемпионата в активе хоккеистов «Ак Барса» 55 набранных очков и первое место в Восточной конференции.