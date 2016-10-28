Торнике Окриашвили: Российский чемпионат сильнее бельгийского и украинского

Полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили сравнил по силе чемпионаты России, Украины и Бельгии. Он отметил, что РФПЛ – наиболее сильная среди указанных лиг.

- Украина, Бельгия, Россия – чей чемпионат сильнее?

- Безусловно, российский. В Бельгии и Украине есть три-четыре клуба, которые претендуют на медали, все остальные команды существенно им уступают. В России тоже есть свои традиционные фавориты, но тут и уровень игроков повыше, и практически каждый в состоянии отобрать очки у гранда. Здесь проходных матчей не бывает, - цитирует Окриашвили официальный сайт «Краснодара».

24-летний Торнике Окриашвили в Украине выступал за «Черноморец» и «Ильичевец», был на контракте в донецком «Шахтере», а в Бельгии защищал цвета «Генка».