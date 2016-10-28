Бывший защитник «Каролины и «Коламбуса» подписал контракт с «Адмиралом»

Американский защитник Джеймс Висневски подписал контракт до конца сезона с «Адмиралом». Об этом сообщается на официальном сайте дальневосточного клуба.

Висневски за свою карьеру в НХЛ выступал за «Чикаго», «Анахайм», «Нью Йорк Айлендерс», «Монреаль», «Коламбус» и «Каролину». Весь прошлый сезон 32-летний защитник пропустил из-за разрыва крестообразных связок колена.

Всего в Национальной хоккейной лиге Висневски провел 576 матчей в НХЛ и набрал 281 (54+280) очко.