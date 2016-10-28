Торнике Окриашвили: Амисулашвили сказал мне, чтобы я даже не раздумывал над предложением «Краснодара»
Полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили рассказал, как
состоялся его переход в команду. Он отметил, что послушал совета своего земляка
Александра Амисулашвили.
«Я уже согласовал все условия контракта с «Марселем», но за два дня до закрытия трансферного окна там сменился президент, и он наложил вето на мой переход, поскольку у него был свой игрок на эту позицию. «Генк» предоставил мне статус свободного агента, я провел матч за сборную Грузии, и после этого со мной встретился Владимир Леонидович Хашиг, который сделал предложение перейти в «Краснодар».
Я согласился сразу, поскольку много хорошего
об этом клубе слышал от своих земляков – Амисулашвили, Марцваладзе, Ревишвили.
Саша Амисулашвили мне так прямо и сказал: «Тебе повезло, даже и не раздумывай!»,
- цитирует Окриашвили официальный сайт «Краснодара».
За
«Генк» Окриашвили провел 34 матча, в которых забил два гола.