Торнике Окриашвили: Амисулашвили сказал мне, чтобы я даже не раздумывал над предложением «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили рассказал, как состоялся его переход в команду. Он отметил, что послушал совета своего земляка Александра Амисулашвили.

«Я уже согласовал все условия контракта с «Марселем», но за два дня до закрытия трансферного окна там сменился президент, и он наложил вето на мой переход, поскольку у него был свой игрок на эту позицию. «Генк» предоставил мне статус свободного агента, я провел матч за сборную Грузии, и после этого со мной встретился Владимир Леонидович Хашиг, который сделал предложение перейти в «Краснодар».

Я согласился сразу, поскольку много хорошего об этом клубе слышал от своих земляков – Амисулашвили, Марцваладзе, Ревишвили. Саша Амисулашвили мне так прямо и сказал: «Тебе повезло, даже и не раздумывай!», - цитирует Окриашвили официальный сайт «Краснодара».

За «Генк» Окриашвили провел 34 матча, в которых забил два гола. В текущем сезоне 24-летний футболист провел шесть матчей за «Краснодар» и отдал одну результативную передачу.