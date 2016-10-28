Александр Гришин: Несмотря на результат, переиграли «Спартак»

Главный тренер молодежного состава ЦСКА Александр Гришин прокомментировал поражение армейцев в матче молодежного первенства со «Спартаком».

- Пропустили два стандарта – несчастный случай. Несмотря на результат, переиграли «Спартак» - это даже их тренер подтвердил. Но выигрывает тот, кто больше забивает – не наш день сегодня. Ребят не ругали, потому что по качеству они играли очень хорошо, - цитирует Гришина «Р-Спорт».

Напомним, матч 12-го тура молодежного первенства России между «Спартаком» и ЦСКА завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу красно-белых.

После этой игры ЦСКА, набрав 28 очков, возглавляет турнирную таблицу молодежного первенства. У «Спартака» 23 очка и четвертое место.