Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Теннис  Мугуруса3:6, 6:0, 6:1Кузнецова
Теннис  Главачкова/Градечка2:6, 5:7Макарова/Веснина
Баскетбол  Жальгирис- : -Маккаби Тель-Авив
Футбол  Спартак (мол)2 : 1ЦСКА (мол)
Хоккей  Динамо Москва- : -Йокерит
Футбол  Лилль- : -ПСЖ
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виктор Тихонов: Было здорово играть в «Чикаго» с лучшими хоккеистами мира

Источник:  Радио «Зенит»Комментарии

Нападающий СКА Виктор Тихонов поделился мнением о своем выступлении в НХЛ.

- Были, естественно, как плюсы, так и минусы. Из плюсов в первую очередь - это опыт. Было здорово играть с лучшими хоккеистами мира, особенно в «Чикаго», который несколько раз становился обладателем Кубка Стэнли. Минусы - всегда хочется лучше отыграть, получить лучший результат. «Койоты» очень здорово встретили меня, многие работники остались еще с тех времен, когда я за них выступал в Фениксе. Было приятно встретиться с ними, - сказал Тихонов в эфире «Радио «Зенит».

Напомним, Тихонов выступал за «Койотов» в сезоне-2008/09, когда команда выступала в Фениксе. После чемпионского сезона-2014/15 в СКА форвард перешел в «Чикаго», за который провел 11 матчей без набранных очков и был выставлен на драфт отказов. Тихонов заключил контракт с «Аризоной Койотс» и в 39 встречах заработал 6 (3+3) очков.

В сезоне-2016/17 28-летний нападающий провел 19 встреч в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 3 (1+2) очка.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Лукас Эйкройд: Верю, что Ничушкин может вернутся в НХЛИзвестный канадский журналист Лукас Эйкройд поделился мнением относительно карьеры нападающего ЦСКА Валерия Ничушкина.Бывший защитник «Каролины и «Коламбуса» подписал контракт с «Адмиралом»Американский защитник Джеймс Висневски подписал контракт до конца сезона с «Адмиралом». Об этом сообщается на официальном сайте дальневосточного клуба.Кен Хичкок: Одни голевые моменты победы не принесут, надо забиватьГлавный тренер «Сент-Луиса» Кен Хичкок подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (1:2 Б).Уэйн Гретцки: Готов платить 99 долларов за билет, чтобы посмотреть на Овечкина и КросбиЛучший снайпер, ассистент и бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки заявил, что доволен ростом мастерства игроков лиги.Владимир Тарасенко-старший: Вовка мог стать футболистом, удар у него был сумасшедшийФорвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и его отец, бывший форвард ярославского «Торпедо» и Сибири» Андрей Тарасенко, могли профессионально заняться футболом. Об этом рассказал отец Андрея – Владимир Тарасенко-старший.Пол Морис: Лайне – потрясающий снайперГлавный тренер «Виннипега» Пол Морис после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (4:1) высказался о результативности форварда Патрика Лайне.Евгений Малкин: Сделал свои смайлы, а люди ругаются «Зачем за деньги продаешь?»Евгений Малкин: Сделал свои смайлы, а люди ругаются «Зачем за деньги продаешь?»Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 2 (1+1) очка в матче с «Айлендерс» и дал необычное интервью нашему корреспонденту в Питтсбурге.Кросби набирает очки в 22 из 23 последних матчей регулярного чемпионатаФорвард «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:2).Ягр вышел на седьмое место в истории по числу матчей в НХЛФорвард «Флориды» Яромир Ягр провел свою 1636-ю игру в НХЛ. В матче с «Торонто» (2:3) 44-летний чешский нападающий сыграл 17 минут 52 секунды, нанес три броска и сделал одну голевую передачу.«Кучеров внезапно упал и получил травму. Что его подвело?» 5 гвоздей НХЛ (видео)«Кучеров внезапно упал и получил травму. Что его подвело?» 5 гвоздей НХЛ (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.Кучеров получил травму в матче с «Монреалем»Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров досрочно завершил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (1:3) из-за травмы.Дэйв Хэкстол: Невозможно выиграть, если играть хорошо только время от времениГлавный тренер «Филадельфии» Дэйв Хэкстол прокомментировал матч регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (4:5).Фредерик Андерсен: Когда уходишь с арены с победой, день можно считать хорошимГолкипер «Торонто» Фредерик Андерсен подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (3:2).Во время матча «Сан-Хосе» - «Коламбус» на арене погас светМатч регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» - «Сан-Хосе» был прерван из-за неполадок с освещением на домашней арене «Шаркс».«Детройт» одолел «Сент-Луис» в серии буллитов, Марченко сделал голевой пасХоккеисты «Детройта» нанесли поражение «Сент-Луису» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1).НХЛ. «Филадельфия» уступила «Аризоне», «Сан-Хосе» - «Коламбус» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НХЛ на Sovsport.ru.«Монреаль» обыграл «Тампу», Марков сделал результативную передачуХоккеисты «Монреаля» переиграли «Тампу» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Питтсбург» обыграл «Айлендерс», Малкин набрал два очкаХоккеисты «Питтсбурга» нанесли поражение «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2).Михаил Сергачев: Ставлю задачу – остаться в «Монреале»Защитник «Монреаля» Михаил Сергачев рассказал о задачах, которые ставит перед собой в этом сезоне.Олег Гросс: «Ванкувер» не ведет переговоры, а мучает Трямкина, вот и всеГенеральный менеджер «Автомобилиста» Олег Гросс поделился мнением о ситуации с российским защитником «Ванкувера» Никитой Трямкиным.

Виктор Тихонов
Виктор Тихоноввсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение