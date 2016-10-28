Виктор Тихонов: Было здорово играть в «Чикаго» с лучшими хоккеистами мира

Нападающий СКА Виктор Тихонов поделился мнением о своем выступлении в НХЛ.

- Были, естественно, как плюсы, так и минусы. Из плюсов в первую очередь - это опыт. Было здорово играть с лучшими хоккеистами мира, особенно в «Чикаго», который несколько раз становился обладателем Кубка Стэнли. Минусы - всегда хочется лучше отыграть, получить лучший результат. «Койоты» очень здорово встретили меня, многие работники остались еще с тех времен, когда я за них выступал в Фениксе. Было приятно встретиться с ними, - сказал Тихонов в эфире «Радио «Зенит».

Напомним, Тихонов выступал за «Койотов» в сезоне-2008/09, когда команда выступала в Фениксе. После чемпионского сезона-2014/15 в СКА форвард перешел в «Чикаго», за который провел 11 матчей без набранных очков и был выставлен на драфт отказов. Тихонов заключил контракт с «Аризоной Койотс» и в 39 встречах заработал 6 (3+3) очков.

В сезоне-2016/17 28-летний нападающий провел 19 встреч в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 3 (1+2) очка.