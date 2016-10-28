Веснина и Макарова вышли в полуфинал Итогового турнира WTA, обыграв Главачкову и Градецку
Екатерина Макарова/Елена
Веснина и чешским дуэтом Андреа Главачкова/Люция Градецка завершился победой
россиянок. Итоговый счет матча – 6:2, 7:5 в пользу Весниной и Макаровой.
Матч продолжался один час и 23 минуты. Веснина и Макарова сделали два эйса и две двойных ошибки, у их соперниц - ноль и четыре, соответственно. В полуфинале россиянкам
будет противостоять пара Мартина Хингис (Швейцария)/Саня Мирза (Индия).
Итоговый турнир WTA
Сингапур
Закрытые корты
Покрытие: хард
Призовой фонд: 7 000 000
долларов
Парный разряд
1/4 финала
Матч
Главачкова/Градечка (Чехия) - Макарова/Веснина (Россия) - 2:6, 5:7
Место и дата
28 октября 16:30, , Онлайн-трансляция
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