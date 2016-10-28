Virtus.Pro пробилась в плей-офф европейской квалификации на Major

Ярослав «pashaBiceps» Ярзабковски: «Я человек, у которого берут больше всего допинг-проб в киберспорте»

Игрок команды Virtus.Pro Ярослав «pashaBiceps» Ярзабковски в интервью сyber.sports.ru поделился мнением об атмосфере в разных странах и о допинг-контроле в киберспорте.