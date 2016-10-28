Virtus.Pro пробилась в плей-офф европейской квалификации на Major
Команда Virtus.Pro обеспечила себе выход в стадию плей-офф закрытой европейской квалификации на The Boston Major.
После победы над коллективом The Alliance, медведи обеспечили себе выход в плей-офф.
Теперь Virtus.Pro осталось сыграть с командами Team Secret и Team Liquid.
LAN-финал The Boston Major пройдет с 3 по 10 декабря в городе Бостон в Wang Theatre, вместительностью до 3500 зрителей. Призовой фонд турнира составит 3 000 000 долларов.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически