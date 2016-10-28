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Virtus.Pro пробилась в плей-офф европейской квалификации на Major

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Команда Virtus.Pro обеспечила себе выход в стадию плей-офф закрытой европейской квалификации на The Boston Major.

После победы над коллективом The Alliance, медведи обеспечили себе выход в плей-офф.

Теперь Virtus.Pro осталось сыграть с командами Team Secret и Team Liquid.

LAN-финал The Boston Major пройдет с 3 по 10 декабря в городе Бостон в Wang Theatre, вместительностью до 3500 зрителей. Призовой фонд турнира составит 3 000 000 долларов.

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