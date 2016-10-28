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Базаев оправдан по обвинению в хищении денег для «Алании»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

 Бывший игрок «Алании» Джамбулад Базаев оправдан по обвинению в хищении денег для этого клуба.

Верховный суд Северной Осетии оставил в силе оправдательный приговор суда первой инстанции по делу директора ДЮСШ по футболу «Юность» Джамбулада Базаева. Бывший игрок «Алании» обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная с использованием служебного положения, в особо крупном размере) и п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий).

По данным следствия возглавляемая Базаевым ДЮСШ «Юность» получила из Фонда государственной поддержки культурных, молодежных и спортивных программ в качестве пожертвования 130 миллионов рублей. Не использовав средства по назначению, на развитие молодежного спорта, Базаев, по мнению обвинения, распорядился перевести их на счет ФК «Алания». Кроме этого, Базаев был обвинен в том, что сознательно возложил на детско-юношескую спортивную школу обязательство по возвращению средств Фонду, заключив соглашение о новации и договор беспроцентного займа на сумму 130 миллионов рублей.

Осетинский сайт Градус.pro приводит комментарий самого Джамбулада Базаева:

— Изначально, когда возбудили это уголовное дело, и сейчас придерживаюсь своего мнения по поводу того, что и в мыслях у меня не было совершения какой-то растраты или хищения, все действия были сделаны исключительно для сохранения нашей профессиональной команды «Алания».

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