Система автоматического определения гола будет использоваться на Кубке конфедераций

Система автоматического определения взятия ворот будет использоваться на Кубке конфедераций в России в следующем году.

О том, что систему «Goal­-­Line Technology­» станут использовать на Кубке конфедераций, как и на ЧМ в Бразилии, сообщается в официальном пресс-релизе пресс-службы ФИФА.

Напомним Кубок конфедераций в следующем году пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Петербурге, Казани и Сочи.