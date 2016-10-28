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Система автоматического определения гола будет использоваться на Кубке конфедераций

Артем Иванов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Система автоматического определения взятия ворот будет использоваться на Кубке конфедераций в России в следующем году.

О том, что систему «Goal­-­Line Technology­» станут использовать на Кубке конфедераций, как и на ЧМ в Бразилии, сообщается в официальном пресс-релизе пресс-службы ФИФА. 

Напомним Кубок конфедераций в следующем году пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Петербурге, Казани и Сочи.

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