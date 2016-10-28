Арбитр Владимир Москалев получил «двойку» за матч «Анжи» - «Зенит»
Работа главного арбитра
матча 1/8 финала Кубка России «Анжи» - «Зенит» (4:0) Владимира Москалева
признана неудовлетворительной. Он получил низкую оценку за эту игру.
Как сообщает «СЭ», Москалев
получил низкую оценку от инспектора Сергея Зуева. Она составит, скорее всего,
7,9 балла, что равнозначно «двойке» по пятибальной системе.
Обычно в таких случаях арбитра отстраняют от ближайшего матча. При этом Москалев назначен на матч чемпионата России между «Оренбургом» и «Зенитом», который пройдет в ближайший понедельник. Информации о его отстранении пока нет.
Матч
Голы
Гасанов 29 (1:0). Будковский 62 (2:0). Будковский 69 (3:0). Бериша 79 (4:0).
Состав
Анжи: Юрченко, Менса, Тигиев, Гаджибеков, Шандао, Мусалов, Гасанов, Иличевич (Обертан, 70), Бериша (Мутари, 84), Эбесилио (Маевский, 77), Будковский
Зенит: Кержаков М., Ломбертс, Нету, Анюков, Мак (Лодыгин, 59), Жулиано, Хави Гарсия (Витсель, 46), Жирков, Маурисио, Шатов (Кокорин, 46), Дзюба
Предупреждения:
Будковский, 31; Бериша, 36; Гаджибеков, 51 - Нету, 36; Кокорин, 56; Жирков, 67
Удаления:
Гаджибеков, 89 - Кержаков М., 57; Жулиано, 89
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
27 октября 18:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция