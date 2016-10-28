Арбитр Владимир Москалев получил «двойку» за матч «Анжи» - «Зенит»

Работа главного арбитра матча 1/8 финала Кубка России «Анжи» - «Зенит» (4:0) Владимира Москалева признана неудовлетворительной. Он получил низкую оценку за эту игру.

Как сообщает «СЭ», Москалев получил низкую оценку от инспектора Сергея Зуева. Она составит, скорее всего, 7,9 балла, что равнозначно «двойке» по пятибальной системе.

Обычно в таких случаях арбитра отстраняют от ближайшего матча. При этом Москалев назначен на матч чемпионата России между «Оренбургом» и «Зенитом», который пройдет в ближайший понедельник. Информации о его отстранении пока нет.