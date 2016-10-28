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Лукас Эйкройд: Верю, что Ничушкин может вернутся в НХЛ

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Известный канадский журналист Лукас Эйкройд поделился мнением относительно карьеры нападающего ЦСКА Валерия Ничушкина.

- Исторически так сложилось, что возвращение в КХЛ не является значительным признаком в плане новой попытки вернуться в НХЛ. Вспомните Евгения Дадонова или Антона Белова, которые пока так и не нашли способа попробовать себя ещё разок в Северной Америке. Есть пример Александра Бурмистрова, который после двух лет в Казани так и не смог себя найти в «Виннипеге». Но вот в случае с Ничушкиным я как раз верю, что традиция может быть нарушена. Ему всего 21 год, его талант очевиден, нужно лишь грамотно это использовать. Меня разочаровало то, что Валерий не смог ужиться вместе с главным тренером «Далласа» Линди Раффом, потому что Рафф известен как атакующий тренер, дающий свободу действий своим форвардам, - цитирует Эйкройда «Чемпионат».

Напомним, что 21-летний нападающий Валерий Ничушкин, ранее игравший в НХЛ за «Даллас Старз», 20 сентября подписал контракт с армейским клубом сроком на два года.

Валерий Ничушкин был выбран «Далласом» на драфте НХЛ 2013 года под общим номером 10. В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 166 матчей и набрал 64 очка.

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