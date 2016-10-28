«Днепр» должен Хуанде Рамосу 1,6 млн евро

Стало известно, сколько «Днепр» должен заплатить Хуанде Рамосу. Ранее испанский специалист занимал должность главного тренера команды.

Как сообщает «Футбол24», «Днепр» должен Рамосу 1,6 миллионов евро. Таково решение судьи Комитета по статусу игроков ФИФА по иску бывшего наставника «Днепра». Соответствующее решение было доведено до сведения сторон 3 июня 2016 года.

Напомним, что в связи с задержкой выплаты с «Днепра» сняли шесть очков в чемпионате Украины. Таким образом, «Днепр» переместился с 10-го на 11-е место в турнирной таблице украинской премьер-лиги. В активе команды осталось только четыре очка.