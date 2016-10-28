Гол Майкона в ворота ЦСКА - лучший в 11-м туре РФПЛ
Посетители сайта «Советского спорта» выбрали лучший гол 11-го тура чемпионата России по футболу.
Первое место занял забитый мяч бразильским полузащитником «Локомотива» Майконом в ворота ЦСКА. За этот гол проголосовали 453 человека (20,4%). Совсем немного отстал гол спартаковца Лоренсо Мельгарехо в ворота «Урала» (447; 20,13%).
Третье место занял гол Юрия Газинского («Краснодар») в ворота «Амкара» (190; 8,55%).
Лучшие голы туров1 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота тульского «Арсенала» (4:0)
2 - Андрей Ещенко («Спартак») в ворота самарских «Крыльев Советов» (1:0)
3 - Ивелин Попов («Спартак») в ворота казанского «Рубина» (1:1)
4 - Зе Луиш («Спартак») в ворота «Краснодара» (4:0)
5 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота «Анжи» (2:0)
6 - Ивелин Попов («Спартак») в ворота «Локомотива» (1:0)
7 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота «Оренбурга» (3:1)
8 - Федор Смолов («Краснодар») в ворота ЦСКА (1:1)
9 - Александр Гацкан («Ростов») в ворота ЦСКА (2:0)
10 - Павел Нехайчик («Оренбург») в ворота «Томи» (3:1)
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