Гол Майкона в ворота ЦСКА - лучший в 11-м туре РФПЛ

Торнике Окриашвили: Амисулашвили сказал мне, чтобы я даже не раздумывал над предложением «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили рассказал, как состоялся его переход в команду. Он отметил, что послушал совета своего земляка Александра Амисулашвили.