Зинедин Зидан: Роналду заслужил «Золотой мяч»
Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду заслужил «Золотой мяч» по итогам нынешнего года, считает главный тренер испанского клуба.
«Несомненно,
он заслужил «Золотой мяч». Не только на уровне индивидуальных достижений, но и
на уровне коллективных побед. Он знает, что побеждает благодаря собственному
упорному труду и упорной работе тех, кто играет вместе с ним.
Сейчас
он зол из-за того, что не забивает, но никакой другой более серьезной проблемы
нет. Он всегда злиться, когда не забивает, но ему приходится жить с этим», -
цитирует Зидана ВВС.
Напомним,
что Роналду вошел в список претендентов на «Золотой мяч», как и нынешний
владелец приза Лионель Месси.
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