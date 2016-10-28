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Зинедин Зидан: Роналду заслужил «Золотой мяч»

Источник:  BBCКомментарии

Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду заслужил «Золотой мяч» по итогам нынешнего года, считает главный тренер испанского клуба.

«Несомненно, он заслужил «Золотой мяч». Не только на уровне индивидуальных достижений, но и на уровне коллективных побед. Он знает, что побеждает благодаря собственному упорному труду и упорной работе тех, кто играет вместе с ним.

Сейчас он зол из-за того, что не забивает, но никакой другой более серьезной проблемы нет. Он всегда злиться, когда не забивает, но ему приходится жить с этим», - цитирует Зидана ВВС.

Напомним, что Роналду вошел в список претендентов на «Золотой мяч», как и нынешний владелец приза Лионель Месси.

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