Сергей Мозякин набрал 950-е очко в карьере в чемпионате России

Капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин, сделав результативную передачу в матче с «Сибирью», установил новое достижение в карьере.

На шестой минуте встречи с «Сибирью» нападающий «Магнитки» Сергей Мозякин принял участие в атаке своей команды, которая завершилась голом Дениса Казионова. Таким образом 35-летний капитан «Металлурга» набрал очередное результативное очко в чемпионате. Теперь в активе лучшего снайпера в истории российских чемпионатов 950 очков в первенствах страны.

Напомним, что в предыдущем матче с новокузнецким «Металлургом» 800-е очко в карьере набрал другой нападающий магнитогорского «Металлурга» Данис Зарипов.

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