Сергей Мозякин набрал 950-е очко в карьере в чемпионате России
Капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин, сделав результативную передачу в матче с «Сибирью», установил новое достижение в карьере.
На шестой минуте встречи с «Сибирью» нападающий «Магнитки» Сергей Мозякин принял участие в атаке своей команды, которая завершилась голом Дениса Казионова. Таким образом 35-летний капитан «Металлурга» набрал очередное результативное очко в чемпионате. Теперь в активе лучшего снайпера в истории российских чемпионатов 950 очков в первенствах страны.
Напомним, что в предыдущем матче с новокузнецким «Металлургом» 800-е очко в карьере набрал другой нападающий магнитогорского «Металлурга» Данис Зарипов.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Металлург Мг - Сибирь - 3:2 (3:0, 0:2, 0:0)3-й период
Голы:
Тимкин (Калетник), 1:33 (1:0). Бирюков (Зарипов, Антипин), 2:31 (2:0). Казионов Д. (Мозякин, Ли), 6:03 (3:0). Глухов (Кемппайнен, Полашек), 22:15 (3:1). Ворошило 38:15 (3:2).
Место и дата
28 октября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция