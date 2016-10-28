СКА продлил контракты с Барабановым и Рыковым
Петербургский СКА продлил контракты с нападающим Александром Барабановым и защитником Егором Рыковым, сообщает официальный сайт клуба.
Новые соглашения с хоккеистами рассчитаны до 30 апреля 2019 года.
Отметим, Рыков попал в расширенный состав молодежной сборной России, Барабанов - в сборную России на Кубок Карьяла.
Напомним, Барабанов в сезоне-2016/17 провел 26 матчей и набрал 21 (12+9) очко. Рыков в 24 встречах сделал четыре результативных паса.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически