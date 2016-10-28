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СКА продлил контракты с Барабановым и Рыковым

Источник:  ХК СКАКомментарии

Петербургский СКА продлил контракты с нападающим Александром Барабановым и защитником Егором Рыковым, сообщает официальный сайт клуба.

Новые соглашения с хоккеистами рассчитаны до 30 апреля 2019 года.

Отметим, Рыков попал в расширенный состав молодежной сборной России, Барабанов - в сборную России на Кубок Карьяла. 

Напомним, Барабанов в сезоне-2016/17 провел 26 матчей и набрал 21 (12+9) очко. Рыков в 24 встречах сделал четыре результативных паса.

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