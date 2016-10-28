Клуб болельщиков «Динамо» обратился в прокуратуру и СК РФ по поводу инцидентов в Воронеже
Клуб
болельщиков московского «Динамо» обратился в прокуратуру и Следственный
комитет. Они просят дать оценку действиям одного из сотрудников МВД во время
матча 17-го тура первенства ФНЛ против «Факела» (1:2)э
«Клуб болельщиков «Динамо» официально обратился в
Прокуратуру РФ и Следственный комитет России по факту действий сотрудника ЦПЭ
МВД по г.Воронежу перед матчем чемпионата России по футболу ФНЛ между командами
«Факел» Воронеж – «Динамо» Москва от 15.10.2016г.
Напомним, что Виноградов применил огнестрельное оружие в местах массового скопления граждан в результате чего огнестрельные ранения различной степени тяжести получили три болельщика ФК «Динамо».
По всем результатам проведения служебной проверки
по Виноградову мы будем сообщать на наших информационных ресурсах», - говорится
в сообщении на странице фан-клуба Вконтакте.
Напомним, что во время матча произошли беспорядки
с участием болельщиков. Также столкновения произошли и в городе, в результате
чего пострадали три болельщика динамовцев.