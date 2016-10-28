Винник и Воронцов показали равный вес перед главным боем на за титул чемпиона России

Состоялась процедура взвешивания накануне Tech-KREP FC: PRIME 4.

Участники боя за титул чемпиона России по К-1 (до 71 кг) чемпион России по К-1 Евгений Воронцов из Нижнего Новгорода и трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Даниил Винник из Краснодара показали равный вес - 68,80 кг на процедуре взвешивания перед главным боем международного турнира Tech-KREP FC: PRIME 4, который пройдет 29 октября в Краснодаре.

Во втором главном бою в весе до 77 кг призер чемпионата России по боевому самбо Байзет Хатхоху (Краснодар) точно уложился в вес - 77,00 кг, перевесив Салима «Гризли» Тоуари (Польша, Краков) - 76,70.

Победитель Гран-при «PRIME Selection 2015» краснодарец Гога Шаматава оказался легче своего соперника, показав на весах результат 60, 850 кг, тогда как чемпион СЗФО по боевому самбо Давронбек Хамиткул «вошел в вес» на отметке 61 кг ровно.

Всего в рамках Tech-KREP FC: PRIME 4 заявлено 10 поединков.