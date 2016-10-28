«Магнитка» переиграла «Сибирь», Мозякин набрал 950-е очко в карьере
Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» в матче регулярного чемпионата КХЛ переиграли на домашней арене «Сибирь» со счетом 3:2.
Заброшенными шайбами в составе магнитогорского клуба отметились Евгений Тимкин, Евгений Бирюков и Денис Казионов. У «Сибири» точные броски на счету Николая Глухова и Артема Ворошило.
Отметим, что капитан «Магнитки» Сергей Мозякин отметился голевой передачей, набрав таким образом 950-е очко в карьере в чемпионате России.
Добавим, что за 45 секунд до конца третьего периода матч был прерван. Причиной послужило разбитое стекло на «Арене Металлург», которое не выдержало борьбы у борта капитана «Сибири» Евгения Артюхина с Евгением Тимкиным и Сергеем Терещенко.
Следующий матч подопечные Ильи Воробьева проведут 8 ноября против «Нефтехимика». «Сибирь» 30 октября встретится с «Салаватом Юлаевым».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Металлург Мг - Сибирь - 3:2 (3:0, 0:2, 0:0)
Голы:
Тимкин (Калетник), 1:33 (1:0). Бирюков (Зарипов, Антипин), 2:31 (2:0). Казионов Д. (Мозякин, Ли), 6:03 (3:0). Глухов (Кемппайнен, Полашек), 22:15 (3:1). Ворошило 38:15 (3:2).
Место и дата
28 октября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция