«Салават Юлаев» дома обыграл «Кузню»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом
Юлаевом» и новокузнецким «Металлургом» завершился победой хозяев. Итоговый счет
матча – 4:3 в пользу «Салавата Юлаева».
В составе победителей отличились Кирилл Капризов,
Денис Куляш, Линус Умарк и Сами Леписте. У «Кузни» забивали Евгений Соловьев,
Евгений Виксна и Кирилл Семенов.
«Салават Юлаев» набрал 41 очко и идет четвертым в Восточной конференции. У «Металлурга» 15 очков и последнее место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Салават Юлаев - Металлург Нк - 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)
Голы:
Капризов (Умарк), 16:01 (1:0). Соловьёв (Первышин, Комаристый), 23:58 (1:1). Виксна (Лебедев), 31:27 (1:2). Куляш 35:13 (2:2). Умарк (Арзамасцев, Капризов), 36:45 (3:2). Семёнов (Фаткуллин), 40:21 (3:3). Лепистё (Капризов), 48:46 (4:3).
Место и дата
28 октября 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция