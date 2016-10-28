Андрей Червиченко: Если Промес выйдет на поле, то красно-белые победят

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о предстоящем столичном дерби между ЦСКА и «Спартаком».

- Обидно, что обе команды подходят к самому яркому матчу чемпионата в ослабленных составах. Неизвестно, сможет ли сыграть Квинси Промес. Если голландец выйдет на поле, то красно-белые победят. Если нет – будет ничья. Мне кажется, что на судьбу матча как-то повлияет арбитр. В чью пользу? Алексей Николаев – опытный арбитр. Поэтому, думаю, в ту, чьи аргументы окажутся весомее, - передает слова Червиченко «Чемпионат».

Напомним, матч «Спартак» - ЦСКА состоится в субботу, 29 октября на «Открытие Арене». Красно-синие отстают от лидирующего в чемпионате соперника на четыре очка.