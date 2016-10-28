Мюллер обыграл Дельбониса и вышел в полуфинал турнира в Базеле
Матч 1/4 финала турнира АТР в Базеле между
представителем Люксембурга Жилем Мюллером и аргентинцем Федерико Дельбонисом
завершился победой Мюллера. Итоговый счет матча – 6:7 (4), 6:4, 7:6 (3).
Матч продолжался два часа и 44 минуты. Мюллер
сделал 25 эйсов против шести у соперника и совершил шесть двойных ошибок при
восьми у соперника.
В полуфинале Мюллер сыграет с победителем пары
Кеи Нисикори (Япония) – Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина).
Турнир АТР. Базель (Швейцария).
Закрытые корты
Покрытие: хард
Призовой фонд: 1 701 320 евро
1/4 финала
Матч
Мюллер Ж. (Люксембург) - Дельбонис Ф. (Аргентина) - 6:7, 6:4, 7:6
Место и дата
28 октября 16:00, , Онлайн-трансляция
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