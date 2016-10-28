League of Legends стала самой прибыльной игрой на PC в сентябре

Американская компания Superdata, занимающаяся мониторингом и изучением рынка видеоигр, выпустила отчет по игровой индустрии за сентябрь 2016 года.



Согласно данным аналитической компании общий доход цифровых игр в сентябре вырос на 5% по сравнению с 2015 годом до 6,2 миллиарда долларов.

League of Legends стала самой прибыльной игрой на платформе PC, а на консолях и мобильных платформах — Destiny и Pokemon GO.





League of Legends — компьютерная игра жанра MOBA, разработанная и изданная американской компанией Riot Games для платформ Windows и Mac OS X.



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