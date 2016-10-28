Роман Павлюченко: Несмотря на потери обеих команд, битва будет очень серьезная

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 12-го тура чемпионата России между московскими «Спартаком» и ЦСКА.

- Мне кажется, что «Спартак» выиграет со счетом 1:0, потому что сейчас у ЦСКА есть определенные проблемы, а «Спартак» будет уверенней в этом плане. Но это футбол, это дерби, несмотря ни на какие потери обеих команд, даже если будут играть молодые ребята, битва будет очень серьезная, поэтому я не могу ничего вам сказать про это, но поставлю на то, что «Спартак» выиграет с минимальным счетом.



Я всегда придавал особое значение этому матчу, ведь даже во время подготовки, когда перед этой игрой было шесть-семь дней, приезжая в Тарасовку, на базу «Спартака», уже чувствовали ажиотаж, разговоры, новости все о дерби. В России лучше матчей не бывает; если даже «Зенит» сыграет с ЦСКА или «Спартаком», это не то, а матч ЦСКА — «Спартак» будет вся страна смотреть, - передает слова Павлюченко ТАСС.

Напомним, матч «Спартак» - ЦСКА состоится в субботу, 29 октября на «Открытие Арене». Красно-синие отстают от лидирующего в чемпионате соперника на четыре очка.