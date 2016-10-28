Хэмилтон выиграл первую практику на Гран-при Мексики, Квят – десятый

На Гран-при Мексики завершилась первая свободная практика. Лучшее время показал пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.

Льюис проехал четыре круга, его лучшее время – 1.20,94. Вторым стал Себастьян Феттель из «Феррари», третьим – его партнер по команде Кими Райкконен. Нико Росберг из «Мерседеса» стал седьмым. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял десятое место.

Сегодня также состоится вторая свободная практика. Начало в 22:00 по Москве.

Гран-при Мексики. Первая свободная практика

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 1.20,914

2. Себастьян Феттель («Феррари») +0,079

3. Кими Райкконен («Феррари») +0,158

4. Серхио Перес («Форс Индия») +0,286

5. Нико Хюлькенберг («Форс Индия») +0,495

6. Валттери Боттас («Уильямс») +0,533

7. Нико Росберг («Мерседес») +0,759

8. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,813

9. Фелипе Масса («Уильямс») +0,922

10. Даниил Квят («Торо Россо») +1,301

11. Ромен Грожан («Хаас») +1,586

12. Карлос Сайнс («Торо Россо») +1,649

13. Маркус Эрикксон («Заубер») +1,809

14. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,963

15. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +1,996

16. Фернандо Алонсо («Макларен») +2,175

17. Фелипе Наср («Заубер») +2,175

18. Дженсон Баттон («Макларен») +2,428

19. Кевин Магнуссен («Рено») +2,642

20. Эстебан Окон («Манор») +3,169

21. Джолион Палмер («Рено») +3,183

22. Паскаль Верляйн («Манор») +3,436