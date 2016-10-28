Хэмилтон выиграл первую практику на Гран-при Мексики, Квят – десятый
На Гран-при Мексики завершилась первая свободная
практика. Лучшее время показал пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.
Льюис проехал четыре круга, его лучшее время – 1.20,94.
Вторым стал Себастьян Феттель из «Феррари», третьим – его партнер по команде
Кими Райкконен. Нико Росберг из «Мерседеса» стал седьмым. Российский пилот «Торо
Россо» Даниил Квят занял десятое место.
Сегодня также состоится вторая свободная
практика. Начало в 22:00 по Москве.
Гран-при Мексики. Первая свободная практика
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 1.20,914
2. Себастьян Феттель («Феррари») +0,079
3. Кими Райкконен («Феррари») +0,158
4. Серхио Перес («Форс Индия») +0,286
5. Нико Хюлькенберг («Форс Индия») +0,495
6. Валттери Боттас («Уильямс») +0,533
7. Нико Росберг («Мерседес») +0,759
8. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,813
9. Фелипе Масса («Уильямс») +0,922
10. Даниил Квят («Торо Россо») +1,301
11. Ромен Грожан («Хаас») +1,586
12. Карлос Сайнс («Торо Россо») +1,649
13. Маркус Эрикксон («Заубер») +1,809
14. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,963
15. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +1,996
16. Фернандо Алонсо («Макларен») +2,175
17. Фелипе Наср («Заубер») +2,175
18. Дженсон Баттон («Макларен») +2,428
19. Кевин Магнуссен («Рено») +2,642
20. Эстебан Окон («Манор») +3,169
21. Джолион Палмер («Рено») +3,183
22. Паскаль Верляйн («Манор») +3,436