Илья Воробьев: В первом периоде мы играли как в седьмом матче плей-офф
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу «Магнитки» в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Сибирью».
- Я сейчас с ребятами говорил – в первом периоде мы играли как в седьмом матче плей-офф, во втором периоде, хоть я и предупреждал, что соперник начнет играть по-другому, у нас не получалось. Перед третьим периодом поговорили по-другому, доходчивее. Но, в общем и целом, мы рады, что с победой, на хорошей ноте, уходим на перерыв. Ребятам надо отдохнуть, залечить микротравмы, - передает слова Воробьева пресс-служба «Металлурга».
Напомним, что хоккеисты «Металлурга» взяли верх над «Сибирью» со счетом 3:2.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Металлург Мг - Сибирь - 3:2 (3:0, 0:2, 0:0)
Голы:
Тимкин (Калетник), 1:33 (1:0). Бирюков (Зарипов, Антипин), 2:31 (2:0). Казионов Д. (Мозякин, Ли), 6:03 (3:0). Глухов (Кемппайнен, Полашек), 22:15 (3:1). Ворошило 38:15 (3:2).
Место и дата
28 октября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция