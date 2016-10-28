Илья Воробьев: В первом периоде мы играли как в седьмом матче плей-офф

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу «Магнитки» в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Сибирью».

- Я сейчас с ребятами говорил – в первом периоде мы играли как в седьмом матче плей-офф, во втором периоде, хоть я и предупреждал, что соперник начнет играть по-другому, у нас не получалось. Перед третьим периодом поговорили по-другому, доходчивее. Но, в общем и целом, мы рады, что с победой, на хорошей ноте, уходим на перерыв. Ребятам надо отдохнуть, залечить микротравмы, - передает слова Воробьева пресс-служба «Металлурга».

Напомним, что хоккеисты «Металлурга» взяли верх над «Сибирью» со счетом 3:2.

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