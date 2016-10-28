Андрей Скабелка: В первом периоде мы смотрели, как играет «Металлург»
Главный тренер «Сибири» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом».
– В первом периоде мы смотрели, как играет «Металлург». Играет очень здорово. Мы убедились. 0:3. Во втором периоде нам немного удалось перестроиться, начали владеть преимуществом, забили два гола, хотя могли забить и еще. Ну а третий – тут и соперник вышел играть иначе, надо было удержать счет, а нам немного не хватило силёнок, чтобы сравнять счет, - цитирует Скабелку официальный сайт магнитогорской команды.
Напомним, что хоккеисты «Металлурга» взяли верх над «Сибирью» со счетом 3:2.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Металлург Мг - Сибирь - 3:2 (3:0, 0:2, 0:0)
Голы:
Тимкин (Калетник), 1:33 (1:0). Бирюков (Зарипов, Антипин), 2:31 (2:0). Казионов Д. (Мозякин, Ли), 6:03 (3:0). Глухов (Кемппайнен, Полашек), 22:15 (3:1). Ворошило 38:15 (3:2).
Место и дата
28 октября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция