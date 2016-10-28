Андрей Скабелка: В первом периоде мы смотрели, как играет «Металлург»

Главный тренер «Сибири» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом».

– В первом периоде мы смотрели, как играет «Металлург». Играет очень здорово. Мы убедились. 0:3. Во втором периоде нам немного удалось перестроиться, начали владеть преимуществом, забили два гола, хотя могли забить и еще. Ну а третий – тут и соперник вышел играть иначе, надо было удержать счет, а нам немного не хватило силёнок, чтобы сравнять счет, - цитирует Скабелку официальный сайт магнитогорской команды.

Напомним, что хоккеисты «Металлурга» взяли верх над «Сибирью» со счетом 3:2.

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