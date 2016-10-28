Евгений Бирюков: Нельзя расслабляться – «Сибирь» всегда работает, несмотря на счет

Защитник магнитогорского «Металлурга» Евгений Бирюков прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири».

- С нашей стороны – здорово начали первый период, быстро забили несколько голов, потом, во втором, видимо расслабились. Не знаю. Или соперник добавил. Нельзя расслабляться – команда соперника хорошая, всегда работает, несмотря на счет. Здорово, что в концовке выстояли и довели дело до победы, - передает слова Бирюкова пресс-служба «Магнитки».

Отметим, что Евгений Бирюков в матче с «Сибирью» забросил свою первую шайбу в сезоне КХЛ.

Напомним, что хоккеисты «Металлурга» взяли верх над «Сибирью» со счетом 3:2.

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