Евгений Бирюков: Нельзя расслабляться – «Сибирь» всегда работает, несмотря на счет
Защитник магнитогорского «Металлурга» Евгений Бирюков прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири».
- С нашей стороны – здорово начали первый период, быстро забили несколько голов, потом, во втором, видимо расслабились. Не знаю. Или соперник добавил. Нельзя расслабляться – команда соперника хорошая, всегда работает, несмотря на счет. Здорово, что в концовке выстояли и довели дело до победы, - передает слова Бирюкова пресс-служба «Магнитки».
Отметим, что Евгений Бирюков в матче с «Сибирью» забросил свою первую шайбу в сезоне КХЛ.
Напомним, что хоккеисты «Металлурга» взяли верх над «Сибирью» со счетом 3:2.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Металлург Мг - Сибирь - 3:2 (3:0, 0:2, 0:0)
Голы:
Тимкин (Калетник), 1:33 (1:0). Бирюков (Зарипов, Антипин), 2:31 (2:0). Казионов Д. (Мозякин, Ли), 6:03 (3:0). Глухов (Кемппайнен, Полашек), 22:15 (3:1). Ворошило 38:15 (3:2).
Место и дата
28 октября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция