В Петербурге сдана в печать книга о Котэ Махарадзе

Издательский Центр «Гуманитарная Академия» (Санкт-Петербург) сдал в печать книгу знаменитого футбольного комментатора К. И. Махарадзе «Репортаж без микрофона».



Как известно, Котэ Махарадзе был не только популярнейшим спортивным журналистом, но известным актером. Поэтому в книгу, помимо глав, посвященных футболу, вошли очерки о великих деятелях искусств Грузии, в том числе о танцовщике и хореографе Вахтанге Чабукиани, актрисе Верико Анджапаридзе и других артистах.

Напомним, что первое издание книги «Репортаж без микрофона» увидело свет еще в 2001 году. В новой, дополненной версии, которая выходит 15 лет спустя, добавился добавлен раздел «Котэ Махарадзе в воспоминаниях друзей и коллег». Авторам этого раздела стали Валерий Асатиани, Олег Басилашвили, Кирилл Набутов, Александр Нилин, Надежда Озерова (дочь великого комментатора), Геннадий Орлов, Аркадий Ратнер, Алексей Самойлов, Эрнест Серебренников, Никита Симонян, Джамлет Хухашвили, Тенгиз Пачкория, Мамука Кварацхелия, Виктор Шендерович.

Выход биографии знаменитого комментатора и артиста ожидается к 90-летию Константина Ивановича Махарадзе, которое будет отмечаться 17 ноября 2016 года. Книга содержит 320 страниц текста и вклейку с фотографиями (24 страницы). Фотографии из архива семьи К. И. Махарадзе любезно предоставлены его дочерью – Макой Константиновной Махарадзе.



