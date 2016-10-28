Максим Бузникин: Если в строй вернутся Промес и Зе Луиш, то это придаст команде уверенности и мощи

Бывший форвард сборной России Максим Бузникин поделился ожиданиями от предстоящего столичного дерби между «Спартаком» и ЦСКА.

- В этих играх на первый план, конечно, выходит психология, потому что это особенные матчи. Поэтому психологическая готовность играет важную роль. У ЦСКА есть кадровые проблемы, те же Еременко и Дзагоев не участвуют - разумеется, это большие потери для не длинной скамейки ЦСКА, но армейцы крепкий и сыгранный клуб, и эти потери футболисты могут компенсировать самоотдачей. Если у «Спартака» в строй вернутся Промес и Зе Луиш, то это придаст команде уверенности и мощи, но ничего прогнозировать не могу, потому что шансы равны, - цитирует Бузникина ТАСС.

Напомним, матч «Спартак» - ЦСКА состоится в субботу, 29 октября на «Открытие Арене». Красно-синие отстают от лидирующего в чемпионате соперника на четыре очка.